Ausblick: Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV präsentiert in der am 27.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 4,12 MXN je Aktie gegenüber 4,82 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 1,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,67 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,74 Milliarden MXN umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,58 MXN, gegenüber 18,15 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 25,73 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 25,05 Milliarden MXN generiert wurden.
