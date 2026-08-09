Grupo Cibest Aktie
WKN DE: A4198C / ISIN: COTK7PA00028
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Cibest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Grupo Cibest öffnet am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2101,76 COP. Dies würde einem Zuwachs von 111,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Grupo Cibest 994,56 COP je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7.627,41 Milliarden COP – ein Minus von 30,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Grupo Cibest 10.969,33 Milliarden COP erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8079,96 COP je Aktie, gegenüber 2162,02 COP je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 30.939,75 Milliarden COP fest. Im Vorjahr waren noch 41.383,84 Milliarden COP in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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