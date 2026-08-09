Grupo Cibest Aktie
WKN DE: A419J4 / ISIN: COTK7PA00010
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Cibest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Grupo Cibest lässt sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Grupo Cibest die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2083,81 COP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 994,56 COP je Aktie vermeldet.
6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 7.610,69 Milliarden COP gegenüber 10.969,33 Milliarden COP im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 30,62 Prozent.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8059,03 COP, gegenüber 2162,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 30.927,52 Milliarden COP geschätzt, nachdem im Vorjahr 41.383,84 Milliarden COP erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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