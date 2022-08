Ausblick: Grupo Clarin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Clarin präsentiert in der am 11.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,040 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 12,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 81,2 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Grupo Clarin für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 91,1 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,062 USD, gegenüber 0,179 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 390,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 368,7 Millionen USD generiert wurden.

