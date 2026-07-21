Grupo Comercial Chedrui Aktie

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WKN DE: A1CX7J / ISIN: MX01CH170002

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Comercial Chedrui legt Quartalsergebnis vor

Grupo Comercial Chedrui wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,97 MXN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,09 MXN erwirtschaftet worden.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 72,48 Milliarden MXN – das würde einem Abschlag von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 73,88 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,48 MXN im Vergleich zu 6,80 MXN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 300,52 Milliarden MXN, gegenüber 295,31 Milliarden MXN im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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