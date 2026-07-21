Grupo Comercial Chedrui Aktie
WKN DE: A1CX7J / ISIN: MX01CH170002
|
21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Comercial Chedrui legt Quartalsergebnis vor
Grupo Comercial Chedrui wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,97 MXN aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,09 MXN erwirtschaftet worden.
9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 72,48 Milliarden MXN – das würde einem Abschlag von 1,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 73,88 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,48 MXN im Vergleich zu 6,80 MXN im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 300,52 Milliarden MXN, gegenüber 295,31 Milliarden MXN im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B)
|
07:01
|Ausblick: Grupo Comercial Chedrui legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Grupo Comercial Chedrui mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.02.26
|Ausblick: Grupo Comercial Chedrui zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Grupo Comercial Chedrui öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B)
Aktien in diesem Artikel
|Grupo Comercial Chedrui S.A.B de C.V (B)
|4,44
|-0,45%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zum Handelsende stärker -- DAX letztlich im Plus - über 25.000er-Marke -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Der heimische Markt bewegte sich am Dienstag nach oben. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An den Märkten in Asien ging es überwiegend nach oben.