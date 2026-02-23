Grupo Comercial Chedrui Aktie

Grupo Comercial Chedrui für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX7J / ISIN: MX01CH170002

23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Comercial Chedrui zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Grupo Comercial Chedrui veröffentlicht am 24.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 MXN gegenüber 1,44 MXN im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,99 Prozent auf 75,26 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,58 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,53 MXN, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 7,00 MXN vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 301,02 Milliarden MXN erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 281,76 Milliarden MXN waren.

