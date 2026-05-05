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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo EDP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo EDP wird am 06.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,079 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Grupo EDP noch 0,100 EUR je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 26,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,32 Milliarden EUR gegenüber 4,20 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,299 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,280 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 15,52 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 16,03 Milliarden EUR in den Büchern standen.

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