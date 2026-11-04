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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo EDP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo EDP wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,085 EUR gegenüber 0,060 EUR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 4,21 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 8,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Grupo EDP einen Umsatz von 3,88 Milliarden EUR eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,333 EUR, gegenüber 0,280 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 15,95 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 16,03 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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