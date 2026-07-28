Ausblick: Grupo EDP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grupo EDP stellt am 29.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,075 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 7,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Grupo EDP 0,070 EUR je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 2,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,67 Milliarden EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Grupo EDP für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,78 Milliarden EUR aus.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,309 EUR je Aktie, gegenüber 0,280 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 15,73 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 16,03 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at