Ausblick: Grupo EDP zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grupo EDP wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,054 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo EDP noch ein Verlust pro Aktie von -0,070 EUR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Grupo EDP in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 131,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 9,62 Milliarden EUR im Vergleich zu 4,15 Milliarden EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,295 EUR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 16,50 Milliarden EUR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 15,27 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

