Grupo Financ. Banorte Aktie
WKN: 907669 / ISIN: MXP370711014
|
26.01.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Financ Banorte informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Grupo Financ Banorte wird am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,32 MXN je Aktie gegenüber 4,63 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 41,87 Milliarden MXN – das würde einem Abschlag von 66,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 123,54 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,85 MXN je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 19,72 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 161,68 Milliarden MXN, gegenüber 451,68 Milliarden MXN im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Financ. Banorte S.A.B de C.V. (Reg. Shares)
|
07:01
|Ausblick: Grupo Financ Banorte informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Grupo Financ Banorte legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Grupo Financ Banorte veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Financ. Banorte S.A.B de C.V. (Reg. Shares)
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.