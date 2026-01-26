Ausblick: Grupo Financ Banorte informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grupo Financ Banorte wird am 27.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,32 MXN je Aktie gegenüber 4,63 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 41,87 Milliarden MXN – das würde einem Abschlag von 66,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 123,54 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,85 MXN je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 19,72 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 161,68 Milliarden MXN, gegenüber 451,68 Milliarden MXN im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at