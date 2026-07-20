Ausblick: Grupo Financ Banorte präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grupo Financ Banorte öffnet am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,53 MXN je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Financ Banorte noch ein Gewinn pro Aktie von 5,20 MXN in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 69,80 Prozent auf 40,56 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Financ Banorte noch 134,30 Milliarden MXN umgesetzt.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 21,92 MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 20,79 MXN vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 170,89 Milliarden MXN, nachdem im Vorjahr 455,11 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at