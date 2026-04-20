Grupo Financ. Banorte Aktie

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WKN: 907669 / ISIN: MXP370711014

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20.04.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Financ Banorte stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Financ Banorte wird am 21.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 5,58 MXN. Das entspräche einem Zuwachs von 2,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,43 MXN erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 70,71 Prozent auf 42,03 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 143,53 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 21,89 MXN, während im vorherigen Jahr noch 20,79 MXN erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 170,73 Milliarden MXN umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 455,11 Milliarden MXN waren.

Redaktion finanzen.at

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