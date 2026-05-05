Ausblick: Grupo Supervielle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo Supervielle veröffentlicht am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,106 USD aus. Im letzten Jahr hatte Grupo Supervielle einen Gewinn von 0,090 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grupo Supervielle in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,97 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 198,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 366,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,722 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,450 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 928,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at