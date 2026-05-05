Grupo Supervielle Aktie
ISIN: ARGRSU300079
|
05.05.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Supervielle legt Quartalsergebnis vor
Grupo Supervielle wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 13,67 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 18,13 ARS je Aktie vermeldet.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 22,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 386,93 Milliarden ARS. Dementsprechend gehen die Experten bei Grupo Supervielle für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 298,56 Milliarden ARS aus.
Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 185,82 ARS je Aktie, gegenüber -110,990 ARS je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1.317,95 Milliarden ARS fest. Im Vorjahr waren noch 2.047,33 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Supervielle SA (B)
|
07:01
|Ausblick: Grupo Supervielle legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Grupo Supervielle präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
24.11.25
|Ausblick: Grupo Supervielle stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Supervielle SA (B)
Aktien in diesem Artikel
|Grupo Supervielle SA (B)
|2 476,00
|-2,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHandel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.