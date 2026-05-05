Ausblick: Grupo Supervielle legt Quartalsergebnis vor

Grupo Supervielle wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 13,67 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 18,13 ARS je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 22,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 386,93 Milliarden ARS. Dementsprechend gehen die Experten bei Grupo Supervielle für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 298,56 Milliarden ARS aus.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 185,82 ARS je Aktie, gegenüber -110,990 ARS je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 1.317,95 Milliarden ARS fest. Im Vorjahr waren noch 2.047,33 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at