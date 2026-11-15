Grupo Supervielle Aktie

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WKN DE: A2AC61 / ISIN: US40054A1088

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15.11.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Supervielle mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grupo Supervielle wird am 16.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,222 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 32,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 230,4 Millionen USD gegenüber 339,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,644 USD im Vergleich zu -0,450 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 967,1 Millionen USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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