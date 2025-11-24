Ausblick: Grupo Supervielle stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grupo Supervielle stellt am 25.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 29,09 ARS aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,05 ARS erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 29,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 366,63 Milliarden ARS. Dementsprechend gehen die Experten bei Grupo Supervielle für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 259,97 Milliarden ARS aus.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 111,81 ARS. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 285,98 ARS vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1.122,80 Milliarden ARS, nachdem im Vorjahr 2.107,01 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at