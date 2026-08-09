Grupo Supervielle Aktie

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WKN DE: A2AC61 / ISIN: US40054A1088

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Supervielle stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Supervielle wird am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grupo Supervielle im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,154 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 USD je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 219,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 41,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 374,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,591 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 973,3 Millionen USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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