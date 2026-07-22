Grupo Televisa Aktie

Grupo Televisa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 904122 / ISIN: MXP4987V1378

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Televisa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo Televisa äußert sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,132 MXN aus. Im letzten Jahr hatte Grupo Televisa einen Gewinn von 0,220 MXN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Grupo Televisa 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,31 Milliarden MXN verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Grupo Televisa 14,73 Milliarden MXN umsetzen können.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,744 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,420 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 57,08 Milliarden MXN, gegenüber 58,88 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Grupo Televisa S.A.B Ord.Part.Cert. Repr. 25 Shs-A- + 35 Shs-L- + 35 Shs-D- + 22 Sh-B-

mehr Nachrichten

Analysen zu Grupo Televisa S.A.B Ord.Part.Cert. Repr. 25 Shs-A- + 35 Shs-L- + 35 Shs-D- + 22 Sh-B-

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Grupo Televisa S.A.B Ord.Part.Cert. Repr. 25 Shs-A- + 35 Shs-L- + 35 Shs-D- + 22 Sh-B- 0,48 -1,23% Grupo Televisa S.A.B Ord.Part.Cert. Repr. 25 Shs-A- + 35 Shs-L- + 35 Shs-D- + 22 Sh-B-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen