Ausblick: Grupo Televisa gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grupo Televisa äußert sich am 23.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,132 MXN aus. Im letzten Jahr hatte Grupo Televisa einen Gewinn von 0,220 MXN je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Grupo Televisa 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,31 Milliarden MXN verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Grupo Televisa 14,73 Milliarden MXN umsetzen können.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,744 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,420 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 57,08 Milliarden MXN, gegenüber 58,88 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at