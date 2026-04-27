Grupo Televisa Aktie
WKN: 888781 / ISIN: US40049J2069
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Televisa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Grupo Televisa wird am 28.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,026 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 11,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 821,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 733,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,137 USD, gegenüber -0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 3,27 Milliarden USD im Vergleich zu 3,07 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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