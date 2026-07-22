Ausblick: Grupo Televisa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grupo Televisa wird am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,038 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Grupo Televisa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 8,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 818,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 754,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,213 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,890 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,27 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,07 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at