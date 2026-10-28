Grupo Televisa Aktie

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Televisa präsentiert Quartalsergebnisse

Grupo Televisa wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,163 MXN je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,880 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Grupo Televisa soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,34 Milliarden MXN abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,63 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,682 MXN je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,420 MXN je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 56,92 Milliarden MXN, gegenüber 58,88 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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