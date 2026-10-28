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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Grupo Televisa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grupo Televisa wird am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grupo Televisa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,240 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Grupo Televisa nach den Prognosen von 6 Analysten 805,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 785,0 Millionen USD umgesetzt worden.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,193 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,890 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,25 Milliarden USD, gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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