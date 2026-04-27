Ausblick: Grupo Televisa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grupo Televisa wird am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,066 MXN je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,120 MXN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,39 Milliarden MXN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,97 Milliarden MXN umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,477 MXN je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -3,420 MXN je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 56,90 Milliarden MXN, gegenüber 58,88 Milliarden MXN im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at