Grupo Traxion SAB de CV Registered a Aktie
WKN DE: A2DYN3 / ISIN: MX01TR0H0006
|
25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Grupo Traxion SAB de CV Registered A wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,339 MXN je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Grupo Traxion SAB de CV Registered A 0,200 MXN je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 9,42 Milliarden MXN gegenüber 8,62 Milliarden MXN im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,540 MXN je Aktie, gegenüber 0,950 MXN je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 37,37 Milliarden MXN. Im Vorjahr waren 33,81 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grupo Traxion SAB de CV Registered Shs -I- Series -A- Unitary 144A-Reg S
|
07:01
|Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.07.26
|Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.07.26
|Erste Schätzungen: Grupo Traxion SAB de CV Registered A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
26.04.26
|Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Grupo Traxion SAB de CV Registered Shs -I- Series -A- Unitary 144A-Reg S
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.