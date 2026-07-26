Ausblick: Grupo Traxion SAB de CV Registered A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grupo Traxion SAB de CV Registered A wird am 27.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,121 MXN aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,100 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,92 Milliarden MXN aus – das entspräche einem Plus von 30,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,86 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,917 MXN, gegenüber 0,950 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 37,45 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,81 Milliarden MXN generiert wurden.

Redaktion finanzen.at