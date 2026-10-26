GS Acquisition a Aktie

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WKN DE: A3C5TU / ISIN: US60471A1016

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26.10.2026 07:01:06

Ausblick: GS Acquisition A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GS Acquisition A veröffentlicht am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,121 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GS Acquisition A 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll GS Acquisition A nach den Prognosen von 8 Analysten 275,4 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 223,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,545 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,14 Milliarden USD, gegenüber 925,4 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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