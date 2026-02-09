Ausblick: GS Acquisition A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GS Acquisition A wird am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

8 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,159 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 10,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 280,3 Millionen USD gegenüber 254,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,487 USD je Aktie, gegenüber -0,180 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 928,4 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 860,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at