GS Acquisition a Aktie
WKN DE: A3C5TU / ISIN: US60471A1016
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: GS Acquisition A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
GS Acquisition A wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,095 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GS Acquisition A 0,000 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll GS Acquisition A nach den Prognosen von 7 Analysten 245,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 202,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,550 USD aus. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 925,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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