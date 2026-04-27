Ausblick: GS Acquisition A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GS Acquisition A wird am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,095 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GS Acquisition A 0,000 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll GS Acquisition A nach den Prognosen von 7 Analysten 245,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 21,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 202,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,550 USD aus. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten im Durchschnitt 1,14 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 925,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at