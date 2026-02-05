GS Engineering & Construction Aktie

GS Engineering & Construction

WKN: 956140 / ISIN: KR7006360002

05.02.2026 07:01:06

Ausblick: GS Engineering Construction stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GS Engineering Construction wird am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 1029,40 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GS Engineering Construction noch ein Verlust pro Aktie von -411,000 KRW in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten eine Verringerung von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 3.052,09 Milliarden KRW gegenüber 3.386,46 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1355,29 KRW aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 2893,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 12.558,01 Milliarden KRW, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 12.863,81 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu GS Engineering & Construction Corp

Analysen zu GS Engineering & Construction Corp




GS Engineering & Construction Corp 19 490,00 -1,27% GS Engineering & Construction Corp

