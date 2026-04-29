GS Engineering & Construction Aktie
WKN: 956140 / ISIN: KR7006360002
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: GS Engineering Construction verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
GS Engineering Construction wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst schätzt, dass GS Engineering Construction für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 735,45 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 334,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll GS Engineering Construction nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 2.757,49 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.062,94 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3399,75 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1073,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 11.606,74 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 12.450,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GS Engineering & Construction Corp
|
29.04.26
|Ausblick: GS Engineering Construction verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.02.26
|Ausblick: GS Engineering Construction stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu GS Engineering & Construction Corp
Aktien in diesem Artikel
|GS Engineering & Construction Corp
|41 700,00
|-1,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: Wall Street im Plus -- ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.