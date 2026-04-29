Ausblick: GS Engineering Construction verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GS Engineering Construction wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass GS Engineering Construction für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 735,45 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 334,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll GS Engineering Construction nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 2.757,49 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 9,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.062,94 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3399,75 KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1073,00 KRW einfahren können. Beim Umsatz gehen 16 Analysten von durchschnittlich 11.606,74 Milliarden KRW aus, nachdem im Vorjahr 12.450,35 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at