WKN DE: A1JRNG / ISIN: KR7007070006

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: GS Retail zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

GS Retail wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen, dass GS Retail für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 130,76 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -308,000 KRW je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.934,03 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei GS Retail für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3.022,36 Milliarden KRW aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1691,64 KRW je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 25,00 KRW je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 11.959,24 Milliarden KRW, gegenüber 11.626,92 Milliarden KRW im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

