Ausblick: GS Yuasa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GS Yuasa äußert sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass GS Yuasa im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 59,22 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 65,11 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 144,85 Milliarden JPY – ein Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem GS Yuasa 131,88 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 411,64 JPY, gegenüber 417,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 652,79 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 609,00 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at