Ausblick: GS Yuasa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GS Yuasa wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.11.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2022 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 16,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -5,850 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 22,31 Prozent auf 121,90 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 99,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 164,97 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 105,23 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 519,39 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 432,13 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at