Ausblick: GS Yuasa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

GS Yuasa wird am 04.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 97,09 JPY gegenüber 89,58 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 2,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 166,77 Milliarden JPY gegenüber 162,31 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 339,09 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 303,25 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 609,57 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 580,34 Milliarden JPY im Vorjahr.

