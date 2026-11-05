GS Yuasa Aktie
WKN: A0B9FC / ISIN: JP3385820000
|
05.11.2026 07:01:06
Ausblick: GS Yuasa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
GS Yuasa präsentiert in der am 06.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 70,74 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GS Yuasa ein EPS von 39,22 JPY je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 153,90 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 140,27 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 423,35 JPY im Vergleich zu 417,33 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 673,87 Milliarden JPY, gegenüber 609,00 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GS Yuasa Corp
|
05.11.26
|Ausblick: GS Yuasa zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: GS Yuasa veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: GS Yuasa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: GS Yuasa gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.06.26
|Nikkei 225-Titel GS Yuasa-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich GS Yuasa-Anleger freuen (finanzen.at)
|
12.05.26
|Ausblick: GS Yuasa zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu GS Yuasa Corp
Aktien in diesem Artikel
|GS Yuasa Corp
|24,40
|5,17%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX schwächer -- Wall Street erholt -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgibt. Die US-Börsen erholen sich am Freitag von ihrem Vortageskursrutsch. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.