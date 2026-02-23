Ausblick: GSI Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GSI Group wird am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,880 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll GSI Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,36 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 255,6 Millionen USD im Vergleich zu 238,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,25 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,77 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 977,9 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 949,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at