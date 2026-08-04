GSI Group Aktie
WKN DE: A2AJW7 / ISIN: CA67000B1040
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: GSI Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GSI Group wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,830 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 262,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 8,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GSI Group einen Umsatz von 241,1 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,59 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,47 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 1,05 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 980,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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