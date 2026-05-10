Ausblick: GSI Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GSI Group öffnet am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass GSI Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,777 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,590 USD je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 253,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 233,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,56 USD, gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 1,04 Milliarden USD im Vergleich zu 980,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at