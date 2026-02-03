Ausblick: GSK legt Quartalsergebnis vor

GSK wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,238 GBP je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GSK ein EPS von 0,100 GBP je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll GSK im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,46 Milliarden GBP abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,12 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren, um 4,22 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,69 GBP im Vergleich zu 0,630 GBP im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 20 Analysten durchschnittlich bei 32,50 Milliarden GBP, gegenüber 31,38 Milliarden GBP im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at