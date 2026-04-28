Ausblick: GSK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

GSK wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,431 GBP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 GBP erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,52 Milliarden GBP. Dementsprechend gehen die Experten bei GSK für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,63 Milliarden GBP aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,79 GBP aus, während im Vorjahreszeitraum 1,41 GBP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,93 Milliarden GBP in den Büchern stehen werden, gegenüber 32,67 Milliarden GBP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at