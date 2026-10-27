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27.10.2026 07:01:06

Ausblick: GSK stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GSK wird am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,503 GBP aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,500 GBP erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 3,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 8,86 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,55 Milliarden GBP umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,79 GBP je Aktie, gegenüber 1,41 GBP je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 33,88 Milliarden GBP. Im Vorjahr waren 32,67 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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