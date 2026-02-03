GSK Aktie

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: GSK stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GSK wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,642 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GSK ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 9,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 11,41 Milliarden USD gegenüber 10,40 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,55 USD je Aktie, gegenüber 1,62 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 43,64 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 40,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

