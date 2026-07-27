GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
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27.07.2026 07:01:06
Ausblick: GSK stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GSK gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,24 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 30,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,950 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,02 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,66 Milliarden USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,72 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 45,35 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 43,05 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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