Ausblick: GSK vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GSK wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,465 GBP je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 32,86 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,350 GBP je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,25 Milliarden GBP. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,99 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,78 GBP aus, während im Vorjahreszeitraum 1,41 GBP vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,86 Milliarden GBP in den Büchern stehen werden, gegenüber 32,67 Milliarden GBP im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at