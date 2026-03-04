GSX Teched a Aktie
WKN DE: A2PLR7 / ISIN: US36257Y1091
|
04.03.2026 07:01:06
Ausblick: GSX Techedu A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
GSX Techedu A öffnet am 05.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,540 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,64 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 193,2 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,640 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,570 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 6,10 Milliarden CNY, gegenüber 632,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
