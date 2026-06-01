Ausblick: GSX Techedu A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GSX Techedu A wird am 02.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,040 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei GSX Techedu A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,61 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 205,2 Millionen USD erzielt wurde.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,018 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,180 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 7,05 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 855,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at