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Guangdong Huate Gas a Aktie

Guangdong Huate Gas a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40M5K / ISIN: CNE100005X64

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09.04.2026 07:01:06

Ausblick: Guangdong Huate Gas A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangdong Huate Gas A wird am 10.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,514 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Guangdong Huate Gas A 0,430 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Guangdong Huate Gas A mit einem Umsatz von insgesamt 350,2 Millionen CNY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 336,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 4,05 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,66 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,54 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,47 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 1,39 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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