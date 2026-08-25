Guangdong Huate Gas a Aktie

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WKN DE: A40M5K / ISIN: CNE100005X64

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25.08.2026 07:01:06

Ausblick: Guangdong Huate Gas A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guangdong Huate Gas A stellt am 26.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,445 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 28,61 Prozent auf 435,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 338,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,93 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,13 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,80 Milliarden CNY, gegenüber 1,41 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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