Guangdong Marubi Biotechnology a Aktie

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30.10.2026 07:01:06

Ausblick: Guangdong Marubi Biotechnology A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Guangdong Marubi Biotechnology A wird am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,161 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,150 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 5,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 716,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 681,2 Millionen CNY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,741 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,620 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,62 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,44 Milliarden CNY waren.

Redaktion Finanzen.net

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